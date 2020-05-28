Расследования

Ночного опустошителя топливных баков фур осудили в Волгоградской области

Расследования 28.05.2020 16:07
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28.05.2020 16:07


Виновным в краже топлива со стоянок большегрузного транспорта признан 36-летний житель Михайловки. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Фроловский городской суд приговорил мужчину к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за 14 эпизодов краж.
Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела с 26 июля 2019 года по 14 марта 2020-го в ночное время приезжал на своем легковом автомобиле из Михайловки во Фроловский район. В местах стоянок большегрузного транспорта он сливал в канистры дизельное топливо, которое в дальнейшем продавал на трассе М-6 "Каспий".
Преступление удалось раскрыть благодаря записи видеорегистратора, установленного на одном из грузовых автомобилей.
Расследование уголовного дела проводилось МО МВД России «Фроловский».
Вину в содеянном мужчина полностью признал.
Приговор в законную силу не вступил.

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