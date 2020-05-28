Расследования 28.05.2020 16:07
0
28.05.2020 16:07
Виновным в краже топлива со стоянок большегрузного транспорта признан 36-летний житель Михайловки. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Фроловский городской суд приговорил мужчину к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за 14 эпизодов краж.
Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела с 26 июля 2019 года по 14 марта 2020-го в ночное время приезжал на своем легковом автомобиле из Михайловки во Фроловский район. В местах стоянок большегрузного транспорта он сливал в канистры дизельное топливо, которое в дальнейшем продавал на трассе М-6 "Каспий".
Преступление удалось раскрыть благодаря записи видеорегистратора, установленного на одном из грузовых автомобилей.
Расследование уголовного дела проводилось МО МВД России «Фроловский».
Вину в содеянном мужчина полностью признал.
Приговор в законную силу не вступил.
Реклама
Волгоградец идет под суд за наркотики и удар полицейского ножом28.05.2020 16:30
Расследования 28.05.2020 16:30
В Волгограде осудили налетчика на офисы микрозаймов в белых перчатках27.05.2020 17:39
Расследования 27.05.2020 17:39
В Волгоградской области осудили поджигателя поля с пшеницей27.05.2020 16:10
Расследования 27.05.2020 16:10
Под Волгоградом нашли тело внезапно пропавшего мужчины27.05.2020 13:43
Расследования 27.05.2020 13:43
В Волгограде таксист тайно опустошил мобильный банк пассажира27.05.2020 10:45
Расследования 27.05.2020 10:45
В Волгоградской области задержали «влиятельного» мошенника27.05.2020 10:11
Расследования 27.05.2020 10:11
В Волгограде должник-водитель «Мерседеса» осужден за наезд на пристава26.05.2020 17:05
Расследования 26.05.2020 17:05
Волгоградец отработает кражу с прилавка 18 упаковок сыра26.05.2020 09:57
Расследования 26.05.2020 09:57
В Волгоградской области огласили приговор за браконьерский отстрел косуль25.05.2020 12:29
Расследования 25.05.2020 12:29
Группу молодежи задержали в Волгограде за гоп-стоп на улице24.05.2020 09:55
Расследования 24.05.2020 09:55
СК разыскивает бесследно пропавшего жителя Волгоградской области23.05.2020 13:36
Расследования 23.05.2020 13:36
Почти три десятка гаражей и машин разорили два приятеля в Волгоградской области23.05.2020 11:18
Расследования 23.05.2020 11:18
Суд арестовал сиделку за убийство престарелой женщины в Волгоградской области (ВИДЕО)22.05.2020 16:58
Расследования 22.05.2020 16:58
Сиделку подозревают в зверском убийстве пенсионерки в Волгоградской области22.05.2020 10:31
Расследования 22.05.2020 10:31
Две квартиры волгоградского бизнесмена арестовали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве21.05.2020 15:54
Расследования 21.05.2020 15:54
Реклама