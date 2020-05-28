



Виновным в краже топлива со стоянок большегрузного транспорта признан 36-летний житель Михайловки. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Фроловский городской суд приговорил мужчину к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за 14 эпизодов краж.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела с 26 июля 2019 года по 14 марта 2020-го в ночное время приезжал на своем легковом автомобиле из Михайловки во Фроловский район. В местах стоянок большегрузного транспорта он сливал в канистры дизельное топливо, которое в дальнейшем продавал на трассе М-6 "Каспий".

Преступление удалось раскрыть благодаря записи видеорегистратора, установленного на одном из грузовых автомобилей.

Расследование уголовного дела проводилось МО МВД России «Фроловский».

Вину в содеянном мужчина полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил.



