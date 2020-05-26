Под Волгоградом за выстрел в лося поймали браконьера-неудачника

Происшествия 26.05.2020 12:37
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26.05.2020 12:37
Полицейские задержали за незаконную охоту 29-летнего жителя Волгограда, который упустил раненого лося, но все же попался в руки правоохранителей. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сообщение об обнаружении в поле раненого лося поступило в отдел полиции по Городищенскому району от председателя местного общества охотников и рыболовов. Через несколько часов от полученных ранений животное погибло. Ущерб составил 240 тысяч рублей.
Подозреваемого в незаконной охоте задержали в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. В содеянном задержанный сознался и пояснил, что в тот день ехал на рыбалку, однако в пути следования увидел в лесополосе лося. У мужчины неожиданно возник умысел убить животное и впоследствии употребить его мясо в пищу. Выстрел оказался неточным, животное, получившее пулевое ранение, скрылось. После этого мужчина уехал.
Возбуждено уголовное дело. За незаконную охоту волгоградцу грозит до двух лет лишения свободы. Орудие преступления у подозреваемого изъяли.
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