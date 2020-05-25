Общество 25.05.2020 20:03
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25.05.2020 20:03
Власти Волгоградской области уточнили перечень организаций и предприятий, которые планируется проверить на предмет правил поведения при введении режима повышенной готовности региона. Как сообщает ИА «Высота 102», внесены изменения в постановление губернатора «О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области». Для каждого органа исполнительной власти, чьи сотрудники получили право на проведение таких проверок, утвержден список организаций, куда в любой момент может нагрянуть комиссия и выяснить, как соблюдаются правила функционирования данной организации в условиях ограничительных мер. Например, должностные лица комитета информационных технологий проверят салоны сотовой связи, почтовые отделения, комитета строительства – стройки и проектные организации, комитета культуры – театры, комитета тарифного регулирования – МФЦ, комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики – средства массовой информации, исполкомы партий, облкомприроды – арендаторов лесных участков, комитета экономической политики и развития – турбазы, гостиницы и т.д.
Юридические лица будут проверяться на предмет обеспечения соблюдения социальной дистанции, обязательного измерения температуры тела и использования работниками средств индивидуальной защиты. Не собираются, впрочем, чиновники забывать и об обычных гражданах, которые с 20 мая должны появляться в зданиях, строениях, в общественном транспорте в обязательном «прикиде» - в масках и перчатках.
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