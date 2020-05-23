Прогулки в лесах Волгоградской области останутся под запретом

Общество 23.05.2020 10:13
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23.05.2020 10:13
С 25 мая по 14 июня текущего года будет ограничен въезд граждан в лесные массивы в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», приказ, действующий на территории 22 лесничеств, опубликован комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ не связанных с лесохозяйственной деятельностью, ограничивается в целях обеспечения пожарной безопасности.
На границах лесничеств будут установлены предупредительные аншлаги. Дороги, которые ведут в лесные массивы, должны быть перекрыты шлагбаумами и оборудованы контрольно-пропускными пунктами.
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