Прогулки в лесах Волгоградской области останутся под запретом





С 25 мая по 14 июня текущего года будет ограничен въезд граждан в лесные массивы в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», приказ, действующий на территории 22 лесничеств, опубликован комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ не связанных с лесохозяйственной деятельностью, ограничивается в целях обеспечения пожарной безопасности.

На границах лесничеств будут установлены предупредительные аншлаги. Дороги, которые ведут в лесные массивы, должны быть перекрыты шлагбаумами и оборудованы контрольно-пропускными пунктами.



