В Волгоградской области нашли 108 самостроев

Общество 21.05.2020 09:57
0
21.05.2020 09:57
В Волгоградской области за период с начала года было выявлено 108 самовольных построек. Как сообщили ИА «Высота 102» в госстройнадзоре, лидером по количеству самостроев вновь оказался Волгоград. На территории областного центра располагались 55 таких объектов. «Нашли» самострои благодаря обращениям граждан, какие-то обнаружили сами чиновники районных администраций, также самовольно построенные объекты выявили после вмешательства прокуратуры. По 52 объектам вынесены решения органов местного самоуправления о сносе, владельцу одного самостроя удалось оформить правоустанавливающие документы.
На втором месте по количеству обнаруженных самовольных построек оказался Среднеахтубинский район – здесь нашли 18 незаконных объектов. В Алексеевском и Еланском районах – по 6, в Камышине – 4, а в Волжском – всего один. Причем в подавляющем большинстве районов подобной проблемы не существует вовсе.
Реклама
Волгоградские эпидемиологи разъяснили правила обращения с покупателями без масок21.05.2020 10:25
Общество 21.05.2020 10:25
Лошадей из «Соснового бора» в Волгограде готовы приютить священники и спортсмены21.05.2020 09:58
Общество 21.05.2020 09:58
В первый день масочного режима в Волгоградской области поймали сотню нарушителей21.05.2020 09:13
Общество 21.05.2020 09:13
В Волгограде солдат-срочник получил срок за дедовщину с поножовщиной20.05.2020 18:09
Общество 20.05.2020 18:09
В Волгоградской области назвали самые зараженные коронавирусом муниципалитеты20.05.2020 17:04
Общество 20.05.2020 17:04
Вторую партию вахтовиков из Якутии поселили в обсерватор под Волгоградом20.05.2020 16:43
Общество 20.05.2020 16:43
Без света и газа: жители поселка в Волгограде замерзают в своих домах20.05.2020 15:09
Общество 20.05.2020 15:09
«Где маски?» - «А где автобусы?»: волгоградцы и чиновники на улице обменялись любезностями20.05.2020 13:39
Общество 20.05.2020 13:39
Под Волгоградом трактор чуть не вспахал снаряды времен войны20.05.2020 13:33
Общество 20.05.2020 13:33
В Волгограде цены на жилье парализовало20.05.2020 12:57
Общество 20.05.2020 12:57
Под Волгоградом суд принудительно отправил больную коронавирусом на лечение20.05.2020 12:40
Общество 20.05.2020 12:40
Жительница Волгоградской области заплатит за оскорбление соседки по СМС20.05.2020 10:17
Общество 20.05.2020 10:17
Ура, к стоматологу: в Волгоградской области пополнился список возобновивших работу организаций20.05.2020 09:25
Общество 20.05.2020 09:25
В Волгограде пытаются заменить поврежденный участок коллектора20.05.2020 09:16
Общество 20.05.2020 09:16
На радость дачникам: в Волгограде увеличено количество речных спецмаршрутов до Культбазы19.05.2020 17:08
Общество 19.05.2020 17:08
Реклама