В Волгоградской области нашли 108 самостроев





В Волгоградской области за период с начала года было выявлено 108 самовольных построек. Как сообщили ИА «Высота 102» в госстройнадзоре, лидером по количеству самостроев вновь оказался Волгоград. На территории областного центра располагались 55 таких объектов. «Нашли» самострои благодаря обращениям граждан, какие-то обнаружили сами чиновники районных администраций, также самовольно построенные объекты выявили после вмешательства прокуратуры. По 52 объектам вынесены решения органов местного самоуправления о сносе, владельцу одного самостроя удалось оформить правоустанавливающие документы.

На втором месте по количеству обнаруженных самовольных построек оказался Среднеахтубинский район – здесь нашли 18 незаконных объектов. В Алексеевском и Еланском районах – по 6, в Камышине – 4, а в Волжском – всего один. Причем в подавляющем большинстве районов подобной проблемы не существует вовсе.