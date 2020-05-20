Вырастить урожай – главная тема сельхозсезона 2020





Как проходит весенняя посевная кампания в области, какие из приоритетных направлений АПК получили развитие и что нужно сделать для того чтобы не столкнуться с перебоями поставок продуктов питания осенью в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране об этом и многом другом говорили на выездном совещании руководители министерства сельского хозяйства России и области.

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и председатель комитета сельского хозяйства области Василий Иванов побывали на разных площадках сельхозпредприятий Городищенского, Иловлинского и Калачевского районов, в том числе и в Садах Придонья, которые продолжают развивать отечественное садоводство как отрасль, и прикладывают немалые усилия и средства для этого. Вместе с президентом компании Андреем Самохиным, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, представители Минсельхоза посетили сады, производственный комплекс и плодохранилище компании. Джамбулат Хатуов отметил успехи аграриев в решении вопросов трудовых ресурсов, планомерную эффективную политику в области сортосмены и сортообновления, проводимую в садоводческих хозяйствах компании.

Напомним, в прошлом году компания «Сады Придонья» открыла для себя новое направление деятельности сельскохозяйственного производства – выращивание и реализация на рынке РФ яблок высшего сорта. В связи с этим в Калачевском районе в филиале Донской была построена и введена в эксплуатацию первая очередь комплекса по хранению, сортировке и упаковке яблок объемом 10 тысяч тонн. Представители Минсельхоза РФ высоко оценили уровень технологичной оснащенности предприятия. Через год в компании планируют ввести вторую очередь также объемом 10 тысяч тонн. По словам Андрея Самохина, ни один из проектов в сельском хозяйстве не остановлен, не приторможен.

«Мы обязаны их осуществлять независимо ни от чего, даже от весенних процессов, которые всегда находятся для нас в зоне больших опасений, - сказал президент компании «Сады Придонья». - Все проекты, связанные с закладкой садов и подготовкой их к сезону, осуществляются. Чтобы потребитель мог купить яблоки высшего качества, обладающего исключительным качеством и вкусом, а также по хорошей цене в компании ведется большая наукоемкая работа».

По итогам выездного совещания заместитель главы Минсельхоза России положительно оценил работу волгоградских аграриев, а также штаба по проведению весенних полевых работ.

«В регионе своевременно и на высоком уровне проведен комплекс агротехнологических работ, - сообщил Джамбулат Хатуов. - По уровню развития сельхозпроизводства и темпам посевной регион входит в число лидирующих регионов».



