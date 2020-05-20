В Волгограде солдат-срочник получил срок за поножовщину в роте

Общество 20.05.2020 18:09
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20.05.2020 18:09
Приговор по уголовному делу в отношении солдата, устроившего жестокую расправу над сослуживцем в расположении роты, оглашен сегодня в Волгоградском гарнизонном военном суде, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов региона Екатерину Вальковскую. 21-летний срочник Эдгар Каракян, проходивший службу по призыву в воинской части Волжского, приговорен к 4 годам в исправительной колонии общего режима.
Судом установлено, что 11 декабря 2019 года, находясь в расположении роты, Каракян, желая показать свое мнимое превосходство над сослуживцем С. и наказать его, недовольный тем, что тот ранее заступился за другого военнослужащего, нанёс ему два удара ножом в живот и в грудь, причинив телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.
В судебном заседании подсудимый Каракян признал себя виновным.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящий суд.
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