Экономика 20.05.2020 11:43
0
20.05.2020 11:43
В период распространения новой коронавирусной инфекции появились несколько новых видов государственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан. Для оформления некоторых выплат клиентам Сбербанка могут понадобиться реквизиты карты для перечисления пособий, которые можно получить онлайн.
Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, по закону получать пособия можно одним из четырех удобных способов, среди которых — на карту Мир или на счет в банке.
Чтобы оформить получение выплат на карту нужно:
1. Собрать документы. Список по региональным пособиям может отличаться в зависимости от территории.
2. Подать заявление о назначении выплаты. В зависимости от пособия и жизненной̆ ситуации различаются службы для подачи документов.
3. Указать в заявлении реквизиты карты Мир — на неё будет приходить пособие. Если карты нет, оформите онлайн.
Чтобы получить реквизиты карты для перевода, вовсе не обязательно ходить в банк и искать банкомат, сделать все можно не выходя из дома следующими способами:
1. В приложении Сбербанк Онлайн
Откройте приложение по ссылке и следуйте подсказкам. Полный путь: откройте приложение и на главной странице выберите нужную карту или счёт → «Выписки и справки» → «Реквизиты для перевода» → выберите язык → следуйте подсказкам.
2. В личном кабинете Сбербанк Онлайн
Войдите в личный кабинет по ссылке, выберите «Реквизиты для перевода» и следуйте подсказкам. Полный путь: зайдите в личный кабинет и на главной странице выберите нужную карту или счёт → «Информация по карте/счету» → «Реквизиты для перевода на счет карты/вклада» → следуйте подсказкам.
Узнать какие выплаты можно получить на ребенка и рассчитать сумму этих пособий можно с помощью удобного сервиса «Калькулятор пособий».
Фото с сайта ru.freepik.com
Реклама
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке20.05.2020 13:35
Экономика 20.05.2020 13:35
Пандемия и кризис сильно ударили по строительной отрасли: эскроу как спасательный круг19.05.2020 16:58
Экономика 19.05.2020 16:58
Сбербанк и ГУ МВД России по Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве19.05.2020 13:49
Экономика 19.05.2020 13:49
Волгоградские предприятия наращивают выпуск дезрастворов и средств индивидуальной защиты19.05.2020 13:02
Экономика 19.05.2020 13:02
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%19.05.2020 09:44
Экономика 19.05.2020 09:44
Клиенты группы банка «Открытие» сохранят налоговые льготы в 2021 году18.05.2020 16:48
Экономика 18.05.2020 16:48
ВТБ Лизинг поставит более 1000 LadaLargus для Почты России18.05.2020 12:45
Экономика 18.05.2020 12:45
Бюджет Волгоградской области потратится на акции АО «Корпорация развития»16.05.2020 09:28
Экономика 16.05.2020 09:28
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты15.05.2020 12:05
Экономика 15.05.2020 12:05
Администрация Волгограда удачно перекредитовалась на 1 миллиард15.05.2020 11:47
Экономика 15.05.2020 11:47
Магазины «Рубль Бум» увеличивают число акций и специальных предложений15.05.2020 11:00
Экономика 15.05.2020 11:00
Более 220 тысяч поездок было оплачено в рамках совместной акции Сбербанка, платежной системы VISA и транспортного оператора Волгограда15.05.2020 10:37
Экономика 15.05.2020 10:37
Обязанность платить никто не отменял: в Волжском резко упали сборы за горячую воду и отопление15.05.2020 10:10
Экономика 15.05.2020 10:10
Больше волгоградских предпринимателей смогут получить зарплатные субсидии14.05.2020 20:13
Экономика 14.05.2020 20:13
Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%14.05.2020 16:54
Экономика 14.05.2020 16:54
Реклама