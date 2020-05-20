Экономика

Клиенты Сбербанка могут получить реквизиты для перевода детских пособий не выходя из дома

Экономика 20.05.2020 11:43
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20.05.2020 11:43


В период распространения новой коронавирусной инфекции появились несколько новых видов государственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан. Для оформления некоторых выплат клиентам Сбербанка могут понадобиться реквизиты карты для перечисления пособий, которые можно получить онлайн. 
Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, по закону получать пособия можно одним из четырех удобных способов, среди которых — на карту Мир или на счет в банке.
 Чтобы оформить получение выплат на карту нужно:
1. Собрать документы. Список по региональным пособиям может отличаться в зависимости от территории.
2. Подать заявление о назначении выплаты. В зависимости от пособия и жизненной̆ ситуации различаются службы для подачи документов.
3. Указать в заявлении реквизиты карты Мир — на неё будет приходить пособие. Если карты нет, оформите онлайн.

Чтобы получить реквизиты карты для перевода, вовсе не обязательно ходить в банк и искать банкомат, сделать все можно не выходя из дома следующими способами:

1. В приложении Сбербанк Онлайн
Откройте приложение по ссылке и следуйте подсказкам. Полный путь: откройте приложение и на главной странице выберите нужную карту или счёт → «Выписки и справки» → «Реквизиты для перевода» → выберите язык → следуйте подсказкам.

2. В личном кабинете Сбербанк Онлайн
Войдите в личный кабинет по ссылке, выберите «Реквизиты для перевода» и следуйте подсказкам. Полный путь: зайдите в личный кабинет и на главной странице выберите нужную карту или счёт → «Информация по карте/счету» → «Реквизиты для перевода на счет карты/вклада» → следуйте подсказкам.

Узнать какие выплаты можно получить на ребенка и рассчитать сумму этих пособий можно с помощью удобного сервиса «Калькулятор пособий».
Фото с сайта ru.freepik.com

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