



В период распространения новой коронавирусной инфекции появились несколько новых видов государственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан. Для оформления некоторых выплат клиентам Сбербанка могут понадобиться реквизиты карты для перечисления пособий, которые можно получить онлайн.

Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, по закону получать пособия можно одним из четырех удобных способов, среди которых — на карту Мир или на счет в банке.

Чтобы оформить получение выплат на карту нужно:

1. Собрать документы. Список по региональным пособиям может отличаться в зависимости от территории.

2. Подать заявление о назначении выплаты. В зависимости от пособия и жизненной̆ ситуации различаются службы для подачи документов.

3. Указать в заявлении реквизиты карты Мир — на неё будет приходить пособие. Если карты нет, оформите онлайн.





Чтобы получить реквизиты карты для перевода, вовсе не обязательно ходить в банк и искать банкомат, сделать все можно не выходя из дома следующими способами:





1. В приложении Сбербанк Онлайн

Откройте приложение по ссылке и следуйте подсказкам. Полный путь: откройте приложение и на главной странице выберите нужную карту или счёт → «Выписки и справки» → «Реквизиты для перевода» → выберите язык → следуйте подсказкам.





2. В личном кабинете Сбербанк Онлайн

Войдите в личный кабинет по ссылке, выберите «Реквизиты для перевода» и следуйте подсказкам. Полный путь: зайдите в личный кабинет и на главной странице выберите нужную карту или счёт → «Информация по карте/счету» → «Реквизиты для перевода на счет карты/вклада» → следуйте подсказкам.





Узнать какие выплаты можно получить на ребенка и рассчитать сумму этих пособий можно с помощью удобного сервиса «Калькулятор пособий».