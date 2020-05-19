Под Волгоградом нефтяного дельца обвиняют в отравлении почвы

Расследования 19.05.2020 13:40
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19.05.2020 13:40
Уголовное дело о загрязнении земли во время несанкционированной нефтепереработки рассмотрит Волжский городской суд. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, в порче земли (ч.1 ст. 254.1 УК РФ) обвиняется 55-летний местный житель, который установил на территории подсобного хозяйства в Волжском нефтеперерабатывающее оборудование кустарного производства.
По материалам следствия, в конце января 2019 года во время закачки нефтяного сырья в резервуары был нарушен технологический процесс. В результате произошла утечка, что привело к химическим загрязнениям нефтепродуктами земельного участка площадью около 500 кв. м. Причиненный материальный ущерб оценивается в 1 603 200 рублей. На восстановление плодородного слоя почвы естественным способом потребуются десятки лет.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волжскому.
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