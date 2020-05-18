



Прокуратура Волгоградской области проверит исполнение законодательства при начислении и осуществлении стимулирующих выплат медицинским и иным работникам, участвующим в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией. Как уточнила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое поручение направил прокурорам субъектов Южного и Северо-Кавказских федеральных округов заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

Ранее появилась информация, что в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказских федеральных округов медицинские работники своевременно и в полном объеме не получили положенные им стимулирующие выплаты. Ситуация получила большой общественный резонанс. Генеральная прокуратура РФ решила провести соответствующую проверку в регионах.

Отмечается, что о результатах проверки Андрей Кикоть доложит Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

Как ранее сообщало информагентство со ссылкой на представителей областного комитета здравоохранения, в Волгоградской области не было таких случаев, как, например, в других регионах России, когда главные врачи, чтобы не платить своим сотрудникам большие суммы, высчитывали буквально по минутам время, затраченное на лечение больных с коронавирусом.

Теперь ситуацию с выплатами должна оценить прокуратура.



