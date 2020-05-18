Общество 18.05.2020 10:00
0
18.05.2020 10:00
Прокуратура Волгоградской области проверит исполнение законодательства при начислении и осуществлении стимулирующих выплат медицинским и иным работникам, участвующим в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией. Как уточнила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое поручение направил прокурорам субъектов Южного и Северо-Кавказских федеральных округов заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.
Ранее появилась информация, что в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказских федеральных округов медицинские работники своевременно и в полном объеме не получили положенные им стимулирующие выплаты. Ситуация получила большой общественный резонанс. Генеральная прокуратура РФ решила провести соответствующую проверку в регионах.
Отмечается, что о результатах проверки Андрей Кикоть доложит Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.
Как ранее сообщало информагентство со ссылкой на представителей областного комитета здравоохранения, в Волгоградской области не было таких случаев, как, например, в других регионах России, когда главные врачи, чтобы не платить своим сотрудникам большие суммы, высчитывали буквально по минутам время, затраченное на лечение больных с коронавирусом.
Теперь ситуацию с выплатами должна оценить прокуратура.
Реклама
«Так мы будем жить еще долго»: в волгоградском Роспотребнадзоре обозначили горизонт смягчения антикоронавирусных мер18.05.2020 14:43
Общество 18.05.2020 14:43
В Волгоградской области растет количество зараженных коронавирусом медработников18.05.2020 14:00
Общество 18.05.2020 14:00
В Волгоградской области объяснили путаницу с количеством умерших от COVID-1918.05.2020 13:45
Общество 18.05.2020 13:45
Единым фронтом против эпидемии: «ЕвроХим» и другие крупные компании активизируют социальную деятельность18.05.2020 12:51
Общество 18.05.2020 12:51
В Волгоградской области при поддержке Сбербанка реализуют Программу по развитию личностного потенциала детей18.05.2020 12:22
Общество 18.05.2020 12:22
Экзема и аллергия: «закованные» в перчатки и маски волгоградские продавцы жалуются на здоровье18.05.2020 12:16
Общество 18.05.2020 12:16
«Тяжело ползти в гору»: волгоградцы требуют наладить транспорт в отдаленные поселки18.05.2020 11:00
Общество 18.05.2020 11:00
В Волгоградской области пьяные водители и пешеходы провоцируют ДТП18.05.2020 10:22
Общество 18.05.2020 10:22
Все для победы: волгоградские налоговики поддержали материально сражающихся с COVID-19 врачей18.05.2020 09:23
Общество 18.05.2020 09:23
Волгоградца осудили за уничтожение вещдоков17.05.2020 21:37
Общество 17.05.2020 21:37
«Ждем нападения в любой момент»: волгоградцы охраняют конюшни «Соснового бора» от сноса17.05.2020 19:57
Общество 17.05.2020 19:57
В Волгоградской области возвращают дачные автобусы17.05.2020 17:47
Общество 17.05.2020 17:47
В Волгоградской области кладбища заросли травой во время пандемии17.05.2020 14:17
Общество 17.05.2020 14:17
Волгоградцу за дешевую наклейку с лунным персонажем присудили космический штраф17.05.2020 13:24
Общество 17.05.2020 13:24
В Волгоградской области запутались с количеством умерших от коронавируса17.05.2020 12:28
Общество 17.05.2020 12:28
Реклама