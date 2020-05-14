Волгоградским детям раздадут более 3 миллиардов рублей от президента





Более 3 миллиардов рублей будет израсходовано в Волгоградской области на выплату новых детских пособий согласно последним указам президента. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге руководитель Волгоградского отделения ПФР Владимир Федоров пояснил, что право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили чуть более 300 тысяч детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Также около двадцати трех тысяч семей смогут оформить выплату в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте от трех лет, рожденных в период с апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Как правило, это семьи, воспитывающие первого ребенка, на которого не получали материнского капитала. За апрель, май и июнь им выплатят 15 тысяч рублей.

Замгубернатора Волгоградской области Зина Мержоева уточнила, что семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет в размере 5061 рубля, если среднедушевой доход каждого члена семьи не превышает 10048 рублей.

Спикеры брифинга заострили внимание на необходимости подачи заявлений на выдачу пособий через портал государственных услуг, который, как известно, «лег» после того, как обрадованные новостью о раздаче денег родители российских детей попытались на него зайти. Руководитель Волгоградского отделения Пенсионного фонда Владимир Федоров выразил уверенность, что после разноса, устроенного накануне президентом России по данному поводу, таких серьезных помех в работе портала госуслуг больше не будет.