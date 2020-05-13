Экономика

В Волгоградской области элеваторы завышали цены на отгрузку зерна

Экономика 13.05.2020 19:31
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13.05.2020 19:31


Установлено повышение стоимости услуг на отгрузку зерна интервенционного фонда ООО «Старополтавский элеватор» (с 522,06 руб. до 600 руб. за тонну) и ОАО «Суровикинский элеватор» (с 400-420 руб. до 850-870 руб. за тонну), сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС. В антимонопольном органе уточнили, что работа по недопущению необоснованного роста цен была проведена во взаимодействии с региональной прокуратурой. «Интервенционный фонд зерна – это своего рода резервный фонд, который стабилизирует цены на зерно на рынке и направлен на поддержку производителей, в том числе сельхозпроизводителей. Розничная цена, например, на хлебобулочные изделия и так далее, складывается из расходов производителя, в том числе на отгрузку зерна. Таким образом, при необоснованном повышении цен на отгрузку необоснованно вырастет цена на муку, хлеб, комбикорм и тому подобное», - рассказал ИА «Высота 102» руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.
Районными прокуратурами были направлены предостережения о недопустимости необоснованного повышения цен на отгрузку зерна интервенционного фонда. В результате, по имеющимся данным, цены уже снижены элеваторами до прежнего уровня.

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