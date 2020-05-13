Выпускников волгоградских школ держат в напряжении из-за ЕГЭ





В регионе пока не принято решение, когда и в какой форме пройдут ЕГЭ. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявила на сегодняшнем брифинге председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина. «Мы готовы к любому развитию событий», - подчеркнула она, пояснив, что федеральный центр должен в ближайшее время пояснить алгоритм действий. Она также сообщила, что проверочные работы уже точно перенесены на сентябрь. Участники региональных этапов всероссийских олимпиад, набравшие необходимое количество баллов, автоматически стали призерами и получили льготное право при поступлении в вузы. Речь идет о 8 школьниках.

Лариса Савина также подтвердила, что последний звонок для волгоградских выпускников пройдет в он-лайн режиме. Руководитель комитета заверила, что данный формат очень нравится молодежи. Чиновница также сообщила, что из-за ограничительных мероприятий пришкольные лагеря в регионе в июне работать не будут.



