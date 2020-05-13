Выпускников волгоградских школ держат в напряжении из-за ЕГЭ

Общество 13.05.2020 13:28
0
13.05.2020 13:28
В регионе пока не принято решение, когда и в какой форме пройдут ЕГЭ. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявила на сегодняшнем брифинге председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина. «Мы готовы к любому развитию событий», - подчеркнула она, пояснив, что федеральный центр должен в ближайшее время пояснить алгоритм действий. Она также сообщила, что проверочные работы уже точно перенесены на сентябрь. Участники региональных этапов всероссийских олимпиад, набравшие необходимое количество баллов, автоматически стали призерами и получили льготное право при поступлении в вузы. Речь идет о 8 школьниках.
Лариса Савина также подтвердила, что последний звонок для волгоградских выпускников пройдет в он-лайн режиме. Руководитель комитета заверила, что данный формат очень нравится молодежи. Чиновница также сообщила, что из-за ограничительных мероприятий пришкольные лагеря в регионе в июне работать не будут.
Реклама
Готовимся к выходу из самоизоляции: в Волгоградской области пояснили рост больных COVID-1913.05.2020 16:05
Общество 13.05.2020 16:05
Камышинский район Волгоградской области дал серьезную прибавку новых больных COVID-1913.05.2020 15:36
Общество 13.05.2020 15:36
Завозных случаев нет: Волгоградская область замкнулась в кольце коронавируса13.05.2020 14:47
Общество 13.05.2020 14:47
Волгоградским школьникам назвали сроки окончания учебного года13.05.2020 12:51
Общество 13.05.2020 12:51
В Волгоградской области количество умерших от COVID-19 увеличилось до 13 человек13.05.2020 12:25
Общество 13.05.2020 12:25
В Волгограде улица Электролесовская станет длиннее на 1,5 км к ноябрю13.05.2020 11:48
Общество 13.05.2020 11:48
Под Волгоградом найден арсенал времен Великой Отечественной войны13.05.2020 11:06
Общество 13.05.2020 11:06
Депутаты Волгоградской облдумы поправят закон о бесплатном проезде ветеранов войны в трамваях13.05.2020 09:16
Общество 13.05.2020 09:16
Жителей Волгоградской области будут привлекать к ответственности за отсутствие масок и перчаток12.05.2020 17:23
Общество 12.05.2020 17:23
«Делаем это сознательно»: в Волгоградской области в мае не откроются детские сады12.05.2020 15:48
Общество 12.05.2020 15:48
В Николаевском районе Волгоградской области ищут причины массового заражения COVID-1912.05.2020 14:41
Общество 12.05.2020 14:41
Офф-школа: последние звонки в Волгоградской области пройдут он-лайн12.05.2020 14:04
Общество 12.05.2020 14:04
Пенсионерка из Урюпинска отбилась в суде от принудительного лечения от COVID-1912.05.2020 13:36
Общество 12.05.2020 13:36
В четырех районах Волгоградской области могут ввести режим ЧС из-за нашествия саранчи12.05.2020 12:35
Общество 12.05.2020 12:35
За сутки коронавирус нашли у 74 жителей Волгоградской области12.05.2020 11:45
Общество 12.05.2020 11:45
Реклама