Как не спустить в пустоту рекламный бюджет

Телеком 12.05.2020 13:21 Новости компаний
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12.05.2020 13:21 Новости компаний
Журнал National Business, выпуск апрель-май
В сложные времена многие компании экономят на рекламе. Однако это путь в никуда, ибо может привести к сокращению клиентской базы и потере рыночной ниши. Более разумная стратегия – увеличение точности и эффективности рекламы. Тем более что современные технологии произвели настоящую рекламную революцию, и практически каждый предприниматель может позволить себе маркетинг на основе больших данных. Давайте посмотрим, как это работает.
Каждый человек оставляет в интернете цифровой след: он посещает определенные сайты и страницы, демонстрирует интересы и предпочтения, оставляет о себе множество разнообразной информации. Она не исчезает бесследно, и все эти огромные массивы данных можно обработать и использовать, в том числе в рекламных целях. И это сейчас одна из самых актуальных услуг в мире. Логично, что наиболее эффективно ее предоставляют телеком-операторы с их многомиллионной базой абонентов – пользователей интернета.
МТС позволяет находить клиентов среди своих абонентов по заданным параметрам. Таргетирование может основываться на поле, возрасте, геолокации, интересам, количестве и стоимости интернет-покупок и т.д. Всего у оператора предлагается более 200 готовых сегментов аудитории.
Набор инструментов рекламной кампании тоже вариативен: можно выбрать один из них (с учетом специфики бизнеса заказчика), а можно скомбинировать несколько. Основные инструменты таковы:
• SMS-рассылка: привлечение новых клиентов с помощью SMS/MMS, Viber, push-уведомлений и email-рассылок
• Баннерная реклама: увеличение охвата или посещаемости сайта заказчика при помощи размещения баннеров на ресурсах МТС и в мобильных браузерах
• Реклама в соцсетях: ставший уже привычным для многих инструмент показа рекламных сообщений пользователям всех основных социальных сетей при помощи таргетинга по заданным параметрам
• Programmatic-реклама: показ рекламы на сайтах и в приложениях, которыми пользуется аудитория заказчика
• CPA-реклама, или оплата за клики: плата не за просмотры рекламы, а за результат – новые клиенты, заявки на услуги, покупки и т.д.
Клиент, заказывающий рекламную кампанию с использованием BigData МТС, может не сомневаться в том, что его сообщение дойдет до потенциального клиента, а не отправится случайным людям или и вовсе в пустоту. Отсюда эффективность лидогенерации: на рынке b2b-услуг поток входящих лидов – не менее нескольких десятков потенциальных корпоративных клиентов в месяц.
Преимущества услуги становятся очевидны все большему числу компаний по всей стране. Есть ее пользователи и в Волгограде. Например, многопрофильная производственная компания ООО «ПК ДИА» (рынок стройматериалов) использует решение на базе BigData МТС. Выборка делается по абонентам, которые ищут в интернете аналоги продукта, разработанного «ПК ДИА». Объем выборки – 4500 абонентов в шести регионах ЮФО. Несмотря на столь широкий охват, обзвон всех абонентов силами колл-центра МТС производится всего за 7 дней. А затем уже «теплые» потенциальные клиенты попадают в проработку экспертов по продажам компании-заказчика.
Понятно, что конверсия при работе с «теплыми» клиентами будет гораздо выше, чем если бы менеджеры «ПК ДИА» делали «холодные» звонки самостоятельно. И при этом существенно сэкономлено рабочее время. А результат – увеличение входящего потока b2b-клиентов, как минимум, на 50%. И сейчас с вновь найденными потенциальными клиентами идет работа по обсуждению деталей сотрудничества и подписание договоров.
Таким образом, не нужно экономить на рекламе, ведь как иначе новые клиенты узнают о вас и о ваших продуктах? Просто будьте в курсе инноваций рекламного рынка, определяйтесь с подходящими инструментами и выбирайте профессиональных поставщиков услуг с большой базой абонентов. И тогда никакие кризисы вам не страшны.
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