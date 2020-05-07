



Совсем недавно никто и не задумывался о покупке автомобиля по интернету. Хорошая машина — это не чайник и не пылесос, стоит дорого и требует полного присутствия при сделке: ее нужно увидеть, заглянуть под капот, погонять по трассе, оценить вид, звук, скорость, мягкость хода. Но… новое время меняет старые привычки. Виртуальность становится реальнее, удобнее, доступнее и безопаснее. Один из первых онлайн-покупателей компании «Волга-Раст» — официального автодилера в Волгограде — пройдя весь алгоритм выбора, оформления и покупки, рассказал читателям ИА «Высота 102», как выгодно купить онлайн новый автомобиль.





онлайн-сервис по продаже новых и подержанных автомобилей на выгодных условиях. И я подумал: «Почему бы не попробовать?». Тем более, что мой старый Renault Megane[1] давно пора менять на более современное авто. В Волгограде автомобильный холдинг «Волга-Раст» открылпо продаже новых и подержанных автомобилей на выгодных условиях. И я подумал: «Почему бы не попробовать?». Тем более, что мой старый Renault Meganeдавно пора менять на более современное авто.

Выбор автомобиля

Сайт автомобильного холдинга «Волга-Раст» удобный, функциональный и понятный даже для неопытного пользователя ПК. Регистрироваться на нем не нужно, а если возникают вопросы, можно позвонить менеджерам в отдел продаж или заказать обратный звонок консультанта. Он поможет разобраться в алгоритме заказа и удалённой покупки автомобиля.

Поскольку я уже почти шесть лет катаюсь на Megane[1] третьего поколения, решил остановиться на машине того же бренда, но хэтчбек сменить на кроссовер Duster[2] последней серии.

сайта выбрал «Новые автомобили». К покупке предлагались новенькие Renault, Geely, Honda, ŠKODA, Volkswagen, а рядом с именем каждого бренда мелкими цифрами указано количество машин, имеющихся в наличии. В боковой панеливыбрал «Новые автомобили». К покупке предлагались новенькие Renault, Geely, Honda, ŠKODA, Volkswagen, а рядом с именем каждого бренда мелкими цифрами указано количество машин, имеющихся в наличии.

Выбрал «Рено». Автоцентр предложил мне полный модельный ряд последнего поколения — Logan[3], Sandero[4], Sandero[4] Stepway[5], Stepway[5] City[6], Kaptur[7], Duster[2] и новенький внедорожник Arkana[8]. Актуальная цена каждой модели была указана в иконке с фото машины.

Renault Duster [2] , сервис предложил мне новый кроссовер в комплектациях Access[9], Life[10] и Drive[11] с разным набором опций и вариантами цены. Если вы затрудняетесь с выбором — свяжитесь с менеджером для получения консультации. Кликнул на иконку на, сервис предложил мне новый кроссовер в комплектациях Access, Lifeи Driveс разным набором опций и вариантами цены. Если вы затрудняетесь с выбором — свяжитесь с менеджером для получения консультации.





Access [9] c бензиновым 1.6-движком (114 л.с.), механической 5-ступенчатой трансмиссией и передним ведущим мостом. На странице вся детальная информация о технических характеристиках, комплекте опций и возможностей машины. Указана и актуальная цена в день покупки - 741.000 рублей[14]. Я выбрал комплектациюc бензиновым 1.6-движком (114 л.с.), механической 5-ступенчатой трансмиссией и передним ведущим мостом. На странице вся детальная информация о технических характеристиках, комплекте опций и возможностей машины. Указана и актуальная цена в день покупки - 741.000 рублей

Я готов к покупке, переходим ко второму этапу — оформлению кредита!

Выбор кредитных предложений и получение согласия банка

Иномарки, которые собираются на территории РФ и стоят не выше 1 миллиона рублей (с весны 2020 года — не выше 1.5 миллиона), можно приобрести в кредит по государственным программам «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль». Мне они не подошли, так как у меня уже есть авто, а детей пока нет. Если вы все ещё без машины или отец большого семейства, то имеете возможность купить новый автомобиль со скидкой в 10% (при внесении первого взноса).





Я воспользовался другой кредитной программой, которую мне интернет-автосалон «Волга-Раст» предложил выбрать также онлайн. Для этого прямо на странице выбранного мною Renault Duster[2] Access[9] я кликнул на кнопку «Получить предложение». Заполнил в всплывающем окне форму обращения, указал контактный телефон, отправил заявку. После со мной связался менеджер автосалона для обсуждения выгодных предложений.





онлайн-калькуляторе (кнопка «% Рассчитать кредит»). Есть возможность: Здесь же, на странице, можно было самостоятельно рассчитать условия кредита в удобном(кнопка «% Рассчитать кредит»). Есть возможность:





• выбрать размер первого взноса и срок действия кредита (до 3 лет);

• изучить лучшие предложения банков по заданным вами параметрам кредита («Посмотреть лучшее»);

• получить представление о размере кредитной ставки и размере ежемесячного платежа.





Процентная ставка зависит от размера первоначального взноса - чем он больше, тем ниже процент по кредиту. Здесь же можно рассчитать стоимость кредита с учётом дополнительных условий — отложенного платежа и покупки КАСКО.

После выбора оптимальных условий автокредита, заполнил форму заявки на одобрение кредитования и отправил ее в автоцентр «Волга-Раст». Затем в открывшейся форме указал обязательную личную информацию:





• ФИО;

• дату рождения, пол;

• контакты для связи (телефон, почтовый адрес);

• данные персональной регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;

• место работы и т.п.





решение на выдачу кредита получите с СМС-сообщением на указанный вами в анкете телефонный номер. Можно воспользоваться и услугами онлайн-помощника или заказать звонок специалиста автоцентра. Ваша анкета будет сразу же отправлена в выбранный банк на рассмотрение, ана выдачу кредита получите с СМС-сообщением на указанный вами в анкете телефонный номер.

Оценка старого авто

У меня имелся 7-летний Renault Megane[1], который можно было отдать в банковский залог под выдачу кредита (внизу страницы с выбранным для покупки кроссовером Duster[2] есть «Спецпредложения»), либо воспользоваться преимуществами программы trade in[12] – выкупа старого автомобиля в счёт покупки новой машины.









Важно! Программа trade in[12] инициирована официальным производителем и подходит автолюбителям, чьи автомобили находятся в собственности не менее 6 месяцев и оформлены на владельца. После оценки, стоимость машины засчитывается в общую сумму стоимости кредита, и позволяет существенно сэкономить на покупке нового авто.





[1] RS[13] взамен нового кроссовера Duster[2]. Для этого мне нужно было её оценить. Это сделал на сайте («Записаться на оценку» – «Оценить онлайн»), указав данные машины — марку, модель, год выпуска и пробег, можно записаться и на оценку в дилерском центре. Я намерен был отдать свою MeganeRSвзамен нового кроссовера Duster. Для этого мне нужно было её оценить. Это сделал на(«Записаться на оценку» – «Оценить онлайн»), указав данные машины — марку, модель, год выпуска и пробег, можно записаться и на оценку в дилерском центре.





После того, как получил точную рыночную стоимость автомобиля, внес эту цифру в графу онлайн-формы и получил выгодное предложение о быстрой продаже машины в счёт покупки нового авто или участии в программе trade in[12].

Моя машина, например, с учётом пробега и выявленных дефектов и износа, была оценена в 375 тысяч рублей. Можно продать самостоятельно, но с возможностями и ресурсами дилерского центра «Волга-Раст», это возможно сделать с минимальными потерями времени и денег.

Бронирование автомобиля

онлайн-оценки старого автомобиля, я забронировал новый Renault Duster[2] (форма брони — внизу страницы). Это важно, так как условия на новые автомобили в кредит в дилерском центре «Волга-Раст» выгодны, а спрос высок. Послестарого автомобиля, я забронировал новый Renault Duster(форма брони — внизу страницы). Это важно, так как условия на новые автомобили в кредит в дилерском центре «Волга-Раст» выгодны, а спрос высок.





Бронировать выбранную машину следует до получения одобрения банка на выдачу автокредита (если оно не получено предварительно), чтобы ее не успел выкупить другой человек. Предварительно имеет смысл позвонить в дилерский центр и уточнить, имеется ли выбранное авто в наличии.

После заполнения и отправки формы бронирования, машина будет зарезервирована за вами. Стоимость такой услуги — 10 тысяч рублей.

Тест-драйв

Забронировал под покупку новый кроссовер Renault Duster[2], получил согласие банка на выдачу кредита, оплатил первоначальный взнос с банковской карты и отправился в салон. Полностью избежать визита туда не получилось — договор кредитования нельзя оформить и подписать виртуально, необходимо личное присутствие заемщика.

Оформление занимает минимум времени, так основные данные о себе вы предварительно предоставили в заявке на одобрение кредита. Паспорт, документы на старое авто, водительские права и прочие документы (менеджер центра уточнит список при созвоне после бронирования авто) должны быть с собой.

После оформления бумаг и подписей (в том числе на передачу своего Renault Megane[1] в счёт стоимости нового кроссовера), перешли к тест-драйву автомобиля под руководством инструктора автосалона и проверке рабочих опций комплектации Duster[2] Access[9] в дорожных условиях.

И, наконец, последняя фаза моего онлайн-шопинга - я получил на руки документы по кредиту и ключи на машину. В общем и целом, я взял кредит в банке и купил новенький кроссовер с зачётом в стоимость старого авто за неполных 4 часа, практически не выходя из дома. Не уверен, что справился бы быстрее, если бы покупал машину в автосалоне оффлайн.

Онлайн-покупка в кредит нового автомобиля существует и, как минимум, ничем не уступает привычной «классической» покупке авто в автосалоне!









[1] Megane - (англ.) Меган

[2] Duster - (англ.) Дастер

[3] Logan - (англ.) Логан

[4] Sandero - (англ.) Сандеро

[5] Stepway - (англ.) Степвей

[6] City - (англ.) Сити

[7] Kaptur - (англ.) Каптур

[8] Arkana - (англ.) Аркана

[9] Access - (англ.) Акцесс

[10] Life - (англ.) Лайф

[11] Drive - (англ.) Драйв

[12] Trade In- (англ.) Трэйд ин

[13] RS - (англ.) РС

[14] Цена указана на 29.04.2020