Решают губернаторы: оглашен план отмены ограничительных мер в России

Федеральные новости 06.05.2020 18:31
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06.05.2020 18:31
Ограничительные меры, введенные в российских регионах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, можно снимать в три этапа. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным.
По ее словам, на первом этапе можно дать возможность гражданам заниматься спортом на улице и гулять с детьми, а также разрешить работу объектов сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений.
На втором этапе допустимы прогулки с членами семьи, возобновление работы образовательных организаций и больших торговых точек. На третьей стадии граждане смогу посещать парки и скверы. При этом соблюдение социальной дистанции на всех этапах отмены запретов остается обязательным.
Попова отметила, что решение о поэтапном снятии ограничений будут принимать главы регионов, исходя из эпидемиологической ситуации на конкретной территории.
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