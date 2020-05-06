Решают губернаторы: оглашен план отмены ограничительных мер в России





Ограничительные меры, введенные в российских регионах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, можно снимать в три этапа. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным.

По ее словам, на первом этапе можно дать возможность гражданам заниматься спортом на улице и гулять с детьми, а также разрешить работу объектов сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений.

На втором этапе допустимы прогулки с членами семьи, возобновление работы образовательных организаций и больших торговых точек. На третьей стадии граждане смогу посещать парки и скверы. При этом соблюдение социальной дистанции на всех этапах отмены запретов остается обязательным.

Попова отметила, что решение о поэтапном снятии ограничений будут принимать главы регионов, исходя из эпидемиологической ситуации на конкретной территории.



