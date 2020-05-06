Федеральные новости

Решают губернаторы: оглашен план отмены ограничительных мер в России

Федеральные новости 06.05.2020 18:31
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06.05.2020 18:31


Ограничительные меры, введенные в российских регионах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, можно снимать в три этапа. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявила сегодня  глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным.
По ее словам, на первом этапе можно дать возможность гражданам заниматься спортом на улице и гулять с детьми, а также разрешить работу объектов сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений. 
На втором этапе допустимы прогулки с членами семьи, возобновление работы образовательных организаций и больших торговых точек. На третьей стадии граждане смогу посещать парки и скверы. При этом соблюдение социальной дистанции на всех этапах отмены запретов остается обязательным.
Попова отметила, что решение о поэтапном снятии ограничений будут принимать главы регионов, исходя из эпидемиологической ситуации на конкретной территории. 

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