На юге Волгограда открыли госпиталь для пациентов с COVID-19











Инфекционный госпиталь на 140 коек организован на базе областного клинического наркологического диспансера в Красноармейском районе Волгограда. Готовность перепрофилированного медучреждения к приему пациентов с COVID-19 сегодня в ходе рабочей поездки проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации.

Областной клинический наркодиспансер был построен перед началом Великой Отечественной войны и использовался как военный госпиталь. Сегодня здесь оборудовано 140 мест для инфекционных больных, в том числе шесть реанимационных коек. Перед входом смонтировано отделение первичного осмотра для прибывающих по линии «скорой». Медучреждение дооснащается всем необходимым для лечения жителей с COVID-19.

На первом этапе для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области уже развернуто более двух тысяч коек. Продолжается формирование резерва в количестве еще двух тысяч мест. «Мы продолжаем увеличивать коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией; инспектировать объекты, которые могут быть востребованы в ближайшее время, — отметил Андрей Бочаров. — Несмотря на то, что организованные инфекционные койки заняты не в полном объеме, существует большой резерв, ситуация может стремительно разворачиваться в худшую сторону. У нас нет никаких иллюзий, успокоения. С вахтовых работ продолжает возвращаться большое количество людей, среди которых есть зараженные. Наша система здравоохранения должна быть готова к вызовам».



