Под Волгоградом легковушка сбила мопед с двумя подростками





Двое подростков пострадали при столкновении с автомобилем «ВАЗ 21150» в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером в городе Краснослободске напротив дома №18 по ул. Краснофлотская.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении мопедом «ТТР-250», под управлением 17-летнего водителя. В результате ДТП водитель мопеда и его пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.



