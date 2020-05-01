Волгоград патрулируют группы экстренного реагирования





Мотогруппы экстренного реагирования задействованы при патрулировании обстановки в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, двухколесный транспорт позволяет максимально сократить время прибытия на место аварии или возгорания. «В патруль по ранее разработанному маршруту выезжают два экипажа пожарных мотоциклистов. Основная их задача — оперативное прибытие к месту пожара и его локализация - до того, как прибудут основные силы, а также самостоятельная ликвидация небольших очагов возгораний. Также группа экстренного реагирования может оказать первую помощь попавшим в ДТП. Для этого на мотоциклах есть медицинский комплект оказания первой доврачебной помощи», - рассказали в ГУ МЧС.



Мотогруппы экстренного реагирования, помимо Волгограда, с начала апреля начали функционировать в Камышине и в Волжском.

Напомним, сейчас на территории Волгоградской области действует особый противопожарный режим. Мотогруппы экстренного реагирования, помимо Волгограда, с начала апреля начали функционировать в Камышине и в Волжском.Напомним, сейчас на территории Волгоградской области действует особый противопожарный режим.