Волгоградец остался без секса и денег





Более 10 тысяч рублей лишился 28-летний житель Дзержинского района, решивший заказать интимные услуги. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на одном из интернет-сайтов молодой человек увидел объявление, созвонился по указанному в номеру телефона и перевел деньги в счет оплаты заказа. Вскоре после перечисления денежных средств сайт и номер телефона оказались заблокированы.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрированы 12 фактов мошенничества и краж денег с банковских карт. Жертвами злоумышленников стали люди разных возрастов. Аферисты использовали уже известные схемы обмана граждан. Жители региона доверчиво перечисляли деньги мошенникам за остекление балкона, за покупку телефона, коровы и щенка. В итоге ничего из желаемого они не получили. По-прежнему на удочки аферистов попадались те, кто сообщал номера своих банковских карт, а также отдавал сбережения в надежде «спасти» своих родственников от выдуманных мошенников проблем с законом.



