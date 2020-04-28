Происшествия

Волгоградец остался без секса и денег

Происшествия 28.04.2020 14:12
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28.04.2020 14:12


Более 10 тысяч рублей лишился 28-летний житель Дзержинского района, решивший заказать интимные услуги. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на одном из интернет-сайтов молодой человек увидел объявление, созвонился по указанному в  номеру телефона и перевел деньги в счет оплаты заказа. Вскоре после перечисления денежных средств сайт и номер телефона оказались заблокированы.
Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрированы 12 фактов мошенничества и краж денег с банковских карт. Жертвами злоумышленников стали люди разных возрастов. Аферисты использовали уже известные схемы обмана граждан. Жители региона доверчиво перечисляли деньги мошенникам за остекление балкона, за покупку телефона, коровы и щенка. В итоге ничего из желаемого они не получили. По-прежнему на удочки аферистов попадались те, кто сообщал номера своих банковских карт, а также отдавал сбережения в надежде «спасти» своих родственников от выдуманных мошенников проблем с законом. 

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