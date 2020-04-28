Происшествия

В Волгограде автовоз из Ингушетии снес внедорожник: пострадали два человека

Происшествия 28.04.2020 10:07
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28.04.2020 10:07


В Волгограде два человека попали в больницу после ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне днем  40-летний житель Ингушетии, управляя автомашиной «МАН» с полуприцепом, на котором перевозились легковые автомобили, двигался по шоссе Авиаторов  в сторону р.п. Гумрак. Но при повороте в сторону улицы Исторической автовоз столкнулся с  «Нивой» под управлением 80-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 51-летняя пассажирка легкового автомобиля  получили травмы. 

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