Не только парки и велосипеды: в Волгоградской области готовятся к смягчению режима самоизоляции

Общество 27.04.2020 15:14
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27.04.2020 15:14
Пакет предложений, касающийся смягчения ограничительных мер в отношении предприятий торговли, сферы услуг, а также режима самоизоляции для жителей в Волгоградской области рассматривается оперативным штабом региона. Об этом, как передает ИА "Высота 102", заявила сегодня на брифинге журналистам заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.
По ее словам, в ближайшее время власти могут разрешить работать, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, ряду объектов сферы услуг и предприятий торговли. Совместно с главным санитарным врачом Волгоградской области прорабатывается возможность разрешить гражданам прогулки в парке и на велосипеде, но с соблюдением социальной дистанции. Писемская отметила, что все предложения находятся "в высокой степени проработки". Решения по ним в ближайшее время будут приняты и озвучены официально.
При этом вице-губернатор пояснила, что сейчас власти не ослабляют ограничительные меры, а упорядочивают их в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. В целом, по словам Писемской, ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области на сегодняшний день остается контролируемой. "Пока мы имеем возможность прогнозировать рост числа заболеваний, мы имеем и возможность прогнозировать те меры, которые мы можем принимать для бизнеса, для граждан, чтобы все функционировали в наиболее сбалансированном режиме", - пояснила вице-губернатор, добавив, что в случае ухудшения ситуация, все принятые решения будут скорректированы в сторону ужесточения ограничительных мер.
Напомним, что в Волгоградской области уже зарегистрировано 172 случая коронавирусной инфекции, их которых 8 - летальных.
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