В Волгограде отопительный сезон завершится в середине недели





В среду, 29 апреля, отопительный сезон в Волгограде будет завершен. Соответсвующее постановление подписал сегодня глава Волгограда Виталий Лихачев, сообщает ИА "Высота 102". Данное решение принято на основании прогноза погоды. Так, в среду среднесуточная температура воздуха составит +10 градусов и будет повышаться в последующие дни.

Напомним, ранее в связи с похолоданием администрация Волгограда продлевала отопительный сезон. Прекращение подачи теплоносителя, как заявлял мэр города, не позволило бы сохранить в квартирах волгоградцев комфортные условия, а также могло бы привести к росту простудных заболеваний.



