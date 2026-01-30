Волгоградских студентов набирают в беспилотные войска





В волгоградских вузах проходят встречи со студентами, которым предлагают пойти по контракту в войска беспилотных систем. Так, в Волжском филиале МЭИ открыт набор на контрактную службу в эти войска. Недавно в Волжском политехническом институте прошла встреча по набору в ВБиС, в которой приняли участие 150 студентов.

Студентам предлагают заключить годовой контракт с возможностью продления. Единовременная выплата при заключении контракта составляет 2,1 млн, зарплата – от 215 тысячи. Также молодым людям гарантируют оформление академического отпуска, получение статуса ветерана боевых действий и всех льгот, а также перевод с платного отделения на бюджет (при наличии квоты).



Кандидатами могут стать люди с техническим складом ума, развитыми аналитическими способностями, с хорошей мелкой моторикой, крепким вестибулярным аппаратом. Однако всем им предстоит пройти психологический и физический отбор.

Фото администрации Волжского



