Ветераны СВО осваивают программу «Сталинградский призыв» в Волгограде





Ветераны СВО продолжают обучение в Волгоградском институте управления – филиале Президентской академии области. В настоящее время в Президентской академии в Волгограде идет вторая неделя второго модуля обучения программы «Сталинградский призыв», рассказали в вузе.

Второй модуль посвящен финансам. Всего программа включает четыре модуля. Слушатели уже изучили государственную политику и систему госуправления, изучают экономику, финансы, современные технологии управления. Для них подготовлены не только лекции и практические занятия, но и мастерские и тренинги, которые направлены на получение навыков для решения управленческих задач. В учебном процессе задействованы федеральные эксперты, преподаватели Волгоградского института управления – филиала Президентской академии, представители органов государственной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления.





