Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Ветераны СВО осваивают программу «Сталинградский призыв» в Волгограде

30.01.2026 06:51
0
30.01.2026 06:51


Ветераны СВО продолжают обучение в Волгоградском институте управления – филиале Президентской академии области. В настоящее время в  Президентской академии в Волгограде идет вторая неделя второго модуля обучения программы «Сталинградский призыв», рассказали в вузе.

Второй модуль посвящен финансам. Всего программа включает четыре модуля. Слушатели уже изучили государственную политику и систему госуправления, изучают экономику, финансы, современные технологии управления. Для них  подготовлены не только лекции и практические занятия, но и мастерские и тренинги, которые направлены на получение  навыков для решения управленческих задач. В учебном процессе задействованы федеральные эксперты, преподаватели Волгоградского института управления – филиала Президентской академии, представители органов государственной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления.


Лента новостей

08:18
Волгоградский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Шарм-эш-ШейхеСмотреть фотографии
08:10
Под Волгоградом проведут автопробег в честь Сталинградской победыСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде 30 января первый раз пленят фельдмаршала ПаулюсаСмотреть фотографии
07:36
3 БПЛА сбили в соседних с волгоградским регионом областяхСмотреть фотографии
06:26
В РПН предупредили волгоградцев о риске заражения вирусной чесоткойСмотреть фотографии
06:11
Волгоградец выплатит 1 млн за сброс строительного хламаСмотреть фотографии
05:41
Раскрыт секрет рекордной яйценоскости волгоградских несушекСмотреть фотографии
22:39
Под Волгоградом МЧС закрыло саратовскую трассу из-за туманаСмотреть фотографии
21:37
Волгоградский врач разработал передовой метод диагностики онкобольныхСмотреть фотографии
20:59
76,5 тыс. волгоградцев старше 80 лет будут получать повышенные пенсииСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде подрядчику УКС грозит срок за аферу с ремонтом ФАПов и медколледжаСмотреть фотографии
19:20
Арестованный глава облкомприроды Сивокоз в феврале может выйти на свободуСмотреть фотографии
18:48
Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра СтасишинСмотреть фотографии
18:17
Драка мужчин в Иловле попала на видео: один задержан, один в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Новый маршрут в Волгограде связал центр города и микрорайон «Долина» застройщика DARSСмотреть фотографии
17:51
Островитянина с приступом доставили в Волгоград с Сарпинского на аэросаняхСмотреть фотографии
17:09
Волгоград оказался на пороге трехдневного обледененияСмотреть фотографии
16:59
Конфискованные у пьяниц 6 авто поехали из Волгограда на СВОСмотреть фотографии
16:46
Стрижки и путешествия подорожали для волгоградцевСмотреть фотографии
16:30
Подъем фуры из оврага в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
12 орденов Мужества и медаль Суворова передали родным погибших волжанСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде молодые архитекторы поговорили о будущем с замминистра и губернаторомСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде к 9 месяцам «строгача» приговорили курьера службы доставкиСмотреть фотографии
15:15
Два подростка устроили погром в парке в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
«Такого еще не было!»: замминистра Стасишин сделал фото для волгоградца с БочаровымСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
В Суровикино открыли стелу «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
14:18
В Волгограде полиция перекрыла 3-ю ПродольнуюСмотреть фотографии
14:00
НДС при УСН: волгоградцам рассказали о важных налоговых изменениях в 2026 годуСмотреть фотографии
13:40
В Волгоградской области простятся с 41-летним бойцом СВО Андреем МинаковымСмотреть фотографии
13:04
Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 