В Волгоградской области растет число больных коронавирусом

Здравоохранение 23.04.2020 11:40
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23.04.2020 11:40
У 20 человек за прошедшие сутки в Волгоградской области выявили коронавирусную инфекцию нового типа. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в регионе подтверждены 165 случаев COVID-19. Из них два - смертельные и 31 человек выздоровел.
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