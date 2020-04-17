Происшествия 17.04.2020 14:51
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17.04.2020 14:51
Возбуждено уголовное дело о подделке медицинских документов для получения водительского удостоверения 54-летним жителем Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, дело возбуждено отделом дознания ОП-5 УМВД России по г.Волгограду по ст.327 УК РФ на основании направленных прокуратурой Волгограда материалов надзорной проверки.
Прокуратура установила, что мужчина в рамках административного производства был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. После истечения срока наказания, в октябре 2018 года, коммерческой медицинской организацией ему было выдано заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Впоследствии на основании представленных документов мужчина получил водительское удостоверение.
Однако с августа 2018 года и по настоящее время он состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом "алкоголизм". Более того, справка ГБУЗ "Волгоградский областной клинический наркологический диспансер", на основании которой выдано медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, на самом деле государственным учреждением не выдавалась и является поддельной.
Решением Советского районного суда по иску прокурора Волгограда действие права на управление транспортными средствами у мужчины, страдающего алкогольной зависимостью, прекращено.
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