Житель Волгоградской области выкачал 24 тонны нефти





Подозреваемого в краже нефти задержали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в полиции, 30-летний волгоградец установил незаконную врезку в магистральный нефтепровод, расположенный на территории Жирновского района. С помощью насосного оборудования злоумышленник похитил 24 тонны сырой нефти и продал ее. Ущерб, причиненный топливно-энергетической компании, составил почти 600 тысяч рублей.

Накануне подозреваемый был задержан по месту жительства при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В отношении задержанного следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная из нефтепровода». Законодательством за это преступление предусмотрена ответственность до шести лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.



