Расследования 16.04.2020 13:03
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16.04.2020 13:03
Перед Ворошиловским районным судом Волгограда предстанет 46-летний бывший директор коммерческой организации по обвинению в сокрытии от налогообложения более 9 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, вину в содеянном фигурант дела полностью признал.
По версии следствия, с февраля по апрель 2019 года, зная о наличии задолженности общества по уплате налогов и выставленных инкассовых поручениях на сумму более 9 миллионов рублей, он направил письмо в адрес контрагента о перечислении денежных средств за оказанные услуги по переработке стали, минуя расчетный счет возглавляемого им юридического лица.
Таким способом были сокрыты денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам на сумму 9,6 миллиона рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Как стало известно ИА "Высота 102", перед судом предстанет бывший директор ООО "ДЭМЗ" (Донской электрометаллургический завод).
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