Волгоградцев взволновали колонны людей в военной форме

Общество 15.04.2020 13:43
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15.04.2020 13:43
Автобусы с людьми в камуфляжной форме прибыли сегодня в район улицы Глубокоовражной в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Организованные колонны прошли в сторону военной части в сопровождении патрулей ДПС. Примечательно, что бойцы были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.
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