Чиновники увеличили количество спейрейсов по маршрутам «Волжский-Волгоград» после жалоб пассажиров

Общество 14.04.2020 14:51
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14.04.2020 14:51
В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области приняли решение об увеличении количества автобусов на спецмаршрутах №№123 и 146 сообщением «Волжский-Волгоград». Как рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве, в частности, теперь количество рейсов на спецмаршруте №123 увеличено до 12 (шесть в утренний час пик и столько же в вечерний). После открытия данного спецмаршрута на линии работали всего восемь автобусов. На спецмаршруте №146 количество подвижного состава увеличено до 16 автобусов – восемь утром и восемь вечером.
Напомним, ранее пассажиры автобуса №123, которые вынуждены на работу и с работы добираться на этом спецрейсе, жаловались на переполненные салоны общественного транспорта. Люди опасались, что в такой толчее легко можно заразиться тем же коронавирусом, так как соблюдать социальную дистанцию в полтора метра в подобных условиях было невозможно, и предлагали отобрать служебные машины у тех, кто принимал такие непродуманные решения.
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