Экономика 14.04.2020 12:06 Новости компаний
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14.04.2020 12:06 Новости компаний
Сбербанк сообщает о выходе масштабного обновления веб-версии Сбербанк Онлайн. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, интернет-банк пополнился новыми возможностями, среди которых:
•Каталог. Здесь собраны все продукты банка и партнеров, а также выгодные персонализированные предложения — уникальные для каждого клиента.
•Поиск. Теперь можно легко искать по истории операций, функциям и поставщикам услуг для платежей — достаточно вбить ключевые слова в строку поиска.
Важная информация и полезные сервисы стали ближе. Добавилось меню с основными продуктами — это быстрый доступ ко всем картам, счетам и другим продуктам. На главном экране появились карточки платежей, с помощью которых можно быстро совершить нужную операцию.
Внешний вид основных экранов значительно поменялся. Дизайн стал более современным, гибким и акцентным. В нем стало больше эмоций: теперь при входе клиенты увидят атмосферную заставку, а на некоторых экранах появятся иллюстрации с приветливыми персонажами.
Пользоваться обновленной веб-версией Сбербанк Онлайн удобно с любых устройств, в том числе планшетов: дизайн подстраивается под экраны разного размера.
Интернет-банк адаптировали для незрячих и слабовидящих клиентов. Теперь основными функциями удобно пользоваться при помощи скринридеров. Чтобы сделать интерфейс доступным, в процессе разработки руководствовались специальными гайдлайнами. Кроме того, в тестировании участвовали незрячие эксперты.
Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка: «Большинство наших клиентов предпочитают мобильное приложение Сбербанк Онлайн, но и веб-версией продолжают пользоваться миллионы людей. Мы надеемся, это обновление поможет им быстрее решать свои финансовые задачи, тем более что наш запуск совпал с периодом, когда многие остаются дома. Это только начало изменений — мы продолжим дорабатывать и улучшать наш интернет-банк».
Веб-версией активно пользуются почти 10 млн клиентов. По данным Сбербанка, среди самых популярных операций — оплата услуг по реквизитам, просмотр истории операций и информации по существующим банковским продуктам. 50% пользователей веб-версии активно используют мобильное приложение Сбербанк Онлайн.
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