Телеком 13.04.2020 10:22
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13.04.2020 10:22
«Ростелеком» охватил оптической инфраструктурой по технологии PON тысячу домохозяйств в поселке Иловля Волгоградской области. Проект был реализован в рамках собственной инвестиционной программы компании, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Общее количество охваченных оптикой домохозяйств в регионе составляет более 400 тысяч.
«В сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации в стране и в мире очень важно, чтобы каждый человек мог воспользоваться максимальным числом сервисов и услуг дистанционно, не выходя из дома: продолжать обучение, работу, организовывать досуг, имел возможность удаленно поддерживать связь с родными и близкими. “Ростелеком” стремится действовать на опережение и обеспечить равные цифровые возможности жителям не только областного центра, но и сельских населенных пунктов, продолжая активную работу по охвату домовладений региона. Уверен, что жители Иловли по достоинству оценят скорость и качество, которую обеспечивает PON. Вместе мы сможем достойно пережить непростое время», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Технология PON (пассивных оптических систем) предполагает прокладку оптического кабеля до домовладения абонента и позволяет подключать сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет, телевидение и телефонию. Технология перспективна и экономична, имеет запас скорости и пропускной способности в зависимости от растущих потребностей пользователей.
«Действительно здорово, что теперь и у нас в поселке можно подключить цифровые услуги и буквально "летающий" интернет. Для нас это очень важно, например, я могу теперь работать из дома, а не ездить за несколько десятков километров, смотреть цифровое ТВ и использовать "умные" технологии. Спасибо “Ростелекому”, специалисты которого даже сейчас не прекращают работу и понимают ее значимость для жителей», – отметил Василий Колобородько, житель Иловли.
Технология PON позволяет абонентам получать доступ не только к интернету на высокой скорости, но и к современным цифровым продуктам и сервисам.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.
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