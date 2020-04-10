В Волгоградской области разрешили работу части предприятий

«Все организации, приступающие к деятельности и работающие в условиях режима повышенной готовности, обязаны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, выполнять весь комплекс мер для предотвращения распространения коронавируса», - подчеркивают в администрации Волгоградской области.
Экономика 10.04.2020 07:33
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10.04.2020 07:33
Перечень видов деятельности и отраслей, предприятия которых могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений, определен новым постановлением администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, под разрешение вести деятельность попали такие сферы как обращение с отходами, благоустройство территорий, лесное хозяйство и экология, социальная сфера, строительство, архитектура и градостроительство, обеспечение безопасности, полиграфия, сельское хозяйство, промышленность, обрабатывающее производство, торговля, общественное питание, услуги, информационные технологии, связь, специальная деятельность (научно-техническая, экспертная, оценочная). При этом салоны красоты, фитнес-клубы, кафе и многие другие организации пока останутся закрытыми.
«Все организации, приступающие к деятельности и работающие в условиях режима повышенной готовности, обязаны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, выполнять весь комплекс мер для предотвращения распространения коронавируса», - подчеркивают в администрации Волгоградской области.
«Все организации, приступающие к деятельности и работающие в условиях режима повышенной готовности, обязаны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, выполнять весь комплекс мер для предотвращения распространения коронавируса», - подчеркивают в администрации Волгоградской области.
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