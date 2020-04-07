Волгоградец идет под суд за торговлю паленым алкоголем и антисептиком





В незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции обвиняется 54-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорным ведомством утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу, оно передано для рассмотрения в Кировский районный суд.

По версии следствия, обвиняемый с июня 2018 года по апрель 2019 года приобрел у знакомого немаркированную алкогольную продукцию в количестве 1810 бутылок различного объема, а также 26 канистр этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции. Отметим, что этиловый спирт используется как антисептическое средство, а также для приготовление медицинских растворов для наружного применения.

Немаркированную алкогольную продукцию мужчина хранил в целях сбыта в своем частном доме и гараже, откуда продавал в розницу. Всего сотрудниками правоохранительных органов было изъято свыше 360 литров такой продукции. Свою вину мужчина полностью признал.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г. Волгограду.



