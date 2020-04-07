Расследования

Волгоградец идет под суд за торговлю паленым алкоголем и антисептиком

Расследования 07.04.2020 15:10
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07.04.2020 15:10


В незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции обвиняется 54-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорным ведомством утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу, оно передано для рассмотрения в Кировский районный суд.
По версии следствия, обвиняемый с июня 2018 года по апрель 2019 года приобрел у знакомого немаркированную алкогольную продукцию в количестве 1810 бутылок различного объема, а также 26 канистр этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции. Отметим, что этиловый спирт используется как антисептическое средство, а также для приготовление медицинских растворов для наружного применения.
Немаркированную алкогольную продукцию мужчина хранил в целях сбыта в своем частном доме и гараже, откуда продавал в розницу. Всего сотрудниками правоохранительных органов было изъято свыше 360 литров такой продукции. Свою вину мужчина полностью признал. 
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г. Волгограду.

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