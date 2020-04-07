Волгоградец идет под суд за торговлю паленым алкоголем и антисептиком

Расследования 07.04.2020 15:10
0
07.04.2020 15:10
В незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции обвиняется 54-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорным ведомством утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу, оно передано для рассмотрения в Кировский районный суд.
По версии следствия, обвиняемый с июня 2018 года по апрель 2019 года приобрел у знакомого немаркированную алкогольную продукцию в количестве 1810 бутылок различного объема, а также 26 канистр этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции. Отметим, что этиловый спирт используется как антисептическое средство, а также для приготовление медицинских растворов для наружного применения.
Немаркированную алкогольную продукцию мужчина хранил в целях сбыта в своем частном доме и гараже, откуда продавал в розницу. Всего сотрудниками правоохранительных органов было изъято свыше 360 литров такой продукции. Свою вину мужчина полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г. Волгограду.
Реклама
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу07.04.2020 15:53
Расследования 07.04.2020 15:53
Из наборов для школьников Волгоградской области в условиях пандемии убрали моркошку и оставили макарошки07.04.2020 15:03
Расследования 07.04.2020 15:03
В Волгоградской области главу поселения уличили в хищениях при благоустройстве07.04.2020 13:00
Расследования 07.04.2020 13:00
В Волгограде вскрыли аферу с перекачкой 25 тонн моторного масла с судна в затоне Волги07.04.2020 11:35
Расследования 07.04.2020 11:35
Пять домов в волгоградском поселке сгорели из-за детской шалости07.04.2020 10:25
Расследования 07.04.2020 10:25
Рецидивиста из Волгоградской области задержали в Краснодарском крае за убийство06.04.2020 15:19
Расследования 06.04.2020 15:19
Водителя грузовика из Казани осудят за страшное ДТП с маршруткой в Волгограде06.04.2020 14:15
Расследования 06.04.2020 14:15
Волгоградские газовики проиграли еще один суд из-за писем «для плохих соседей»06.04.2020 12:31
Расследования 06.04.2020 12:31
В Волгограде энергетика и двух рабочих обвиняют в пожаре на складе туалетной бумаги06.04.2020 11:12
Расследования 06.04.2020 11:12
Житель Волгоградской области покурил на четверть миллиона рублей05.04.2020 16:33
Расследования 05.04.2020 16:33
В Волгограде полицейские обнаружили работающий ледовый каток05.04.2020 12:07
Расследования 05.04.2020 12:07
В Волгоградской области дело о тысячах бутылок с суррогатом дошло до суда02.04.2020 17:30
Расследования 02.04.2020 17:30
В Волгограде директор фирмы оставил декретницу без денег02.04.2020 15:51
Расследования 02.04.2020 15:51
В Волгограде директор компании с итальянскими корнями идет под суд за мошенничество02.04.2020 10:32
Расследования 02.04.2020 10:32
В Волгоградской области супруги штамповали суррогатный алкоголь в гаражах02.04.2020 09:04
Расследования 02.04.2020 09:04
Реклама