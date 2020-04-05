В Волгограде цены на имбирь и лимоны бьют рекорды

Экономика 05.04.2020 14:27
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05.04.2020 14:27
Цена за килограмм лимонов в овощных палатках индивидуальных предпринимателей в центре Волгограда сегодня достигает 400 рублей за килограмм. Как пояснил ИА «Высота 102» один из продавцов, такая стоимость связана с тем, что закупочная цена на оптовой базе тоже повысилась. Имбирь торговцы и вовсе предлагают по 4 тысячи за килограмм. Стоит отметить, что некоторые торговые сети ушли от частников недалеко. В «Радеже», например, лимоны сегодня продаются по 399 рублей 99 копеек за килограмм. В то же время в магазинах сети «Магнит» в рабочем поселке Городище те же лимоны можно купить по 199 рублей.
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