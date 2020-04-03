В Волгограде выписали первую пациентку, излечившуюся от COVID-19





По его словам, у этой женщины COVID-19 диагностировали после возвращения с отдыха из ОАЭ. В настоящее время она полностью здорова.

Новых случаев коронавирусной инфекции в Волгоградской области за прошедшие сутки не диагностировано. В больницах остаются 7 пациентов с диагнозом COVID-19. Еще 72 человека с подозрением на коронавирус также находятся в больницах. Это 57 взрослых и 15 детей. Четверо человек были отпущены из стационаров, так как анализы на COVID-19 у них оказались отрицательными. На 14-дневном карантине в домашних условиях остаются свыше 3,5 тысячи жителей региона.

Сегодня выписали первую пациентку инфекционной больницы №1 в Волгограде, полностью вылечившуюся от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.