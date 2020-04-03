Жительнице Котово грозит 40-тысячный штраф за нарушение режима самоизоляции





За нарушение 14-дневного режима самоизоляции 22-летней жительнице Котово в Волгоградской области грозит 40-тысячный штраф. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в ходе проверки граждан, которые вернулись из поездок и должны находиться на самоизоляции, был выявлен факт отсутствия дома жительницы Котово.

В отношении нее составлен протокол по ч. 2 статьи 6.3. КоАП РФ, предусматривающей наложение административного штрафа в сумме до 40 тысяч рублей.

Всего 2 апреля в рамках борьбы с распространением COVID-19 на территории региона были проверены по месту проживания 1989 граждан, подлежащие самоизоляции на дому после возвращения из зарубежных и иных поездок.

В рейдах и проверках было задействовано 683 сотрудника органов внутренних дел, 205 военнослужащих Росгвардии.



