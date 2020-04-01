Общество

В Волгоградской области начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Общество 01.04.2020 21:50
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01.04.2020 21:50


Житель Среднеахтубинского района привлечен к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина вернулся из зарубежной поездки, но нарушил условия и покинул свое жилище. Участковым в отношении  жителя региона составлен административный протокол по ст. 19.04 КоАП РФ – за  неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).  Мера наказания по этой статье предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей. 
Всего за прошедшие сутки сотрудниками полиции выявлено 15 нарушений режима прекращения работы объектов общественного питания, розничной торговли, косметических услуг. В отношении собственников составлены административные проколы по ст. 19.1 КоАП РФ. В рейдах и проверках было задействовано 486 сотрудников органов внутренних дел, 18 военнослужащих Росгвардии.

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