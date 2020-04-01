



Житель Среднеахтубинского района привлечен к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина вернулся из зарубежной поездки, но нарушил условия и покинул свое жилище. Участковым в отношении жителя региона составлен административный протокол по ст. 19.04 КоАП РФ – за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). Мера наказания по этой статье предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей.