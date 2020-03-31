Волгоградские полицейские провели флэшмоб на пустынной улице

Общество 31.03.2020 13:57
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31.03.2020 13:57
Волгоградские полицейские призывают всех граждан ответственно отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам и без острой необходимости не выходить из дома и сократить контакты с другими людьми. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники правоохранительных органов в центре Волгограда наглядно продемонстрировали свой призыв. «Мы остались на работе ради вас, оставайтесь дома ради нас!» - с такими плакатами вышли полицейские на островок безопасности на проспекте Ленина.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что полицейские интересуются у пожилых прохожих о причинах, которые заставили их выйти на улицу и нарушить рекомендации по самоизоляции. Стражи порядка разъясняют пенсионерам пункты постановления губернатора Волгоградской области, согласно которым лица старше 65 лет должны оставаться по месту прописки или в жилых или дачных домах.
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