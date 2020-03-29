



Два ДТП с участием грузовых автомобилей произошли накануне в Волгограде и Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по региону, в Краснооктябрьском районе 19-летний водитель «Volkswagen Golf» напротив дома №147 по проспекту Ленина совершил наезд на впереди стоящий грузовик «ЗИЛ-433362». В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали в больницу с различными травмами.

В Волжском при столкновении «Volkswagen Golf» с «КамАЗом» пострадала 20-летняя пассажир иномарки. По предварительным данным, на улице Пушкина водитель легкового автомобиля не выдержал дистанцию и врезался в грузовик.



