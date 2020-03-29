Здравоохранение

В Волгоградской области хотят запретить подсаживать детей на энергетики

Здравоохранение 29.03.2020 14:41
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29.03.2020 14:41


На полном запрете продажи энергетиков детям настаивают депутаты Волгоградской областной думы. Группа народных избранников внесла в регпарламент проект закона об ограничениях потребления несовершеннолетними безалкогольных тонизирующих напитков, сообщает ИА «Высота 102».
В настоящее время аналогичные меры введены в 40 субъектах России. Как отмечено в пояснительной записке к проекту закона, в таких напитках содержится кофеин синтетического происхождения в объеме, приближенном к максимальной суточной дозе. «Употребление более одной упаковки в день может привести к негативному влиянию на здоровье подростков», -  считают авторы законодательной инициативы. 
В последние годы  продажи энергетиков, их ассортимент в России увеличились. По оценкам экспертов, основными потребителями таких напитков являются подростки. Средний возраст начала их потребления - 12-13 лет. По мнению депутатов, неумеренный прием бодрящих коктейлей наносит сильный вред сердечно-сосудистой системе и психике ребенка.
«Зависимость к энергетикам отличается клинически выраженным синдромом психической зависимости», - отмечают парламентарии, ссылаясь на данные Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского.
Принятие  закона потребует внесения изменений в Кодекс  Волгоградской области об административной ответственности.

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