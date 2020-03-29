



На полном запрете продажи энергетиков детям настаивают депутаты Волгоградской областной думы. Группа народных избранников внесла в регпарламент проект закона об ограничениях потребления несовершеннолетними безалкогольных тонизирующих напитков, сообщает ИА «Высота 102».

В настоящее время аналогичные меры введены в 40 субъектах России. Как отмечено в пояснительной записке к проекту закона, в таких напитках содержится кофеин синтетического происхождения в объеме, приближенном к максимальной суточной дозе. «Употребление более одной упаковки в день может привести к негативному влиянию на здоровье подростков», - считают авторы законодательной инициативы.

В последние годы продажи энергетиков, их ассортимент в России увеличились. По оценкам экспертов, основными потребителями таких напитков являются подростки. Средний возраст начала их потребления - 12-13 лет. По мнению депутатов, неумеренный прием бодрящих коктейлей наносит сильный вред сердечно-сосудистой системе и психике ребенка.

«Зависимость к энергетикам отличается клинически выраженным синдромом психической зависимости», - отмечают парламентарии, ссылаясь на данные Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского.

Принятие закона потребует внесения изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности.



