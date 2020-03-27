В Волгограде Почта России не принимает заказные письма

Общество 27.03.2020 10:09
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27.03.2020 10:09
«Заказные письма не принимаем. Не работает программа», - такое объявление видят сегодня посетители Главпочтамта в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». С учетом того, что сейчас многие организации в городе просят не привозить документы в офис, а именно отправлять заказными письмами, то у представителей компаний, которые приходят на почту с кипами корреспонденции и не могут ее отправить, возникают вопросы.
В УФПС Волгоградской области сообщили, что к 11 часам утра технические неполадки в отделении почтовой связи Волгоград 400066 устранены. Прием заказной корреспонденции во всех отделениях почтовой связи области осуществляется в полном объеме.
По вопросам, связанным с обслуживанием, просьба обращаться по телефону "горячей линии": 8-800-100-00-00.
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