В Волгограде Почта России не принимает заказные письма

«Заказные письма не принимаем. Не работает программа», - такое объявление видят сегодня посетители Главпочтамта в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». С учетом того, что сейчас многие организации в городе просят не привозить документы в офис, а именно отправлять заказными письмами, то у представителей компаний, которые приходят на почту с кипами корреспонденции и не могут ее отправить, возникают вопросы.

В УФПС Волгоградской области сообщили, что к 11 часам утра технические неполадки в отделении почтовой связи Волгоград 400066 устранены. Прием заказной корреспонденции во всех отделениях почтовой связи области осуществляется в полном объеме.