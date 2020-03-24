Экономика

Сбербанк: «Мы не наблюдаем панических настроений у клиентов из-за коронавируса»

Экономика 24.03.2020 13:09 Новости компаний
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24.03.2020 13:09 Новости компаний


Об особенностях организации работы Сбербанка в условиях пандемии коронавируса рассказал накануне заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев. В интервью, опубликованном 23 марта ПРАЙМ, топ-менеджер рассказал журналисту издания, что банком принимаются все меры по противодействию распространению вируса: соблюдение санитарных норм, дезинфекция, проветривание. 
К работе допускаются только здоровые сотрудники. Все, у кого обнаруживаются симптомы респираторных заболеваний -   насморк и кашель, отправляются на больничный  под наблюдение врачей. Регулярно проводятся бесконтактные замеры температуры у сотрудников, а все руководители проинформированы о том, как действовать в случае обнаружения респираторных заболеваний у их подчиненных.
Зампред отмечает, что никаких панических настроений среди клиентов банка не наблюдается, нет и тенденции к снятию дополнительной наличности, а вот число операций, проводимых в дистанционных каналах - растет.
На вопрос о предоставлении «кредитных каникул в связи с пандемией»,  Олег Ганеев сообщил о готовности рассмотреть возможность реструктуризации задолженности:  в случае жилищных кредитов – предложить воспользоваться опцией ипотечных каникул, которая предусмотрена для заемщиков в соответствии с действующим законодательством.  Он напомнил о возможности подать заявку на реструктуризацию онлайн, без посещения офиса банка: частным клиентам — на сайте банка, для малого и микробизнеса — в случае возникновения просроченной задолженности — в Сбербанк Бизнес Онлайн. 
Фото с сайта www.sberbank.ru

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