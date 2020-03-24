Сбербанк: «Мы не наблюдаем панических настроений у клиентов из-за коронавируса»





заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев. В Об особенностях организации работы Сбербанка в условиях пандемии коронавируса рассказал накануне интервью, опубликованном 23 марта ПРАЙМ , топ-менеджер рассказал журналисту издания, что банком принимаются все меры по противодействию распространению вируса: соблюдение санитарных норм, дезинфекция, проветривание.

К работе допускаются только здоровые сотрудники. Все, у кого обнаруживаются симптомы респираторных заболеваний - насморк и кашель, отправляются на больничный под наблюдение врачей. Регулярно проводятся бесконтактные замеры температуры у сотрудников, а все руководители проинформированы о том, как действовать в случае обнаружения респираторных заболеваний у их подчиненных.

Зампред отмечает, что никаких панических настроений среди клиентов банка не наблюдается, нет и тенденции к снятию дополнительной наличности, а вот число операций, проводимых в дистанционных каналах - растет.

На вопрос о предоставлении «кредитных каникул в связи с пандемией», Олег Ганеев сообщил о готовности рассмотреть возможность реструктуризации задолженности: в случае жилищных кредитов – предложить воспользоваться опцией ипотечных каникул, которая предусмотрена для заемщиков в соответствии с действующим законодательством. Он напомнил о возможности подать заявку на реструктуризацию онлайн, без посещения офиса банка: частным клиентам — на сайте банка, для малого и микробизнеса — в случае возникновения просроченной задолженности — в Сбербанк Бизнес Онлайн.