Происшествия 24.03.2020 10:59
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24.03.2020 10:59
Один человек погиб и один пострадал в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Еланском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла ночью на автодороге "Жирновск-Кумылженская-Вёшенская".
34-летний водитель, управляя автомобилем "Pontiac Vibe", не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП на месте погиб 30-летний пассажир, а водитель с травмами был доставлен в больницу.
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