



Один человек погиб и один пострадал в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Еланском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла ночью на автодороге "Жирновск-Кумылженская-Вёшенская".

34-летний водитель, управляя автомобилем "Pontiac Vibe", не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП на месте погиб 30-летний пассажир, а водитель с травмами был доставлен в больницу.



