В Волгоградской области назвали места с высокими заработками

Аналитика 24.03.2020 10:44
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24.03.2020 10:44
Самые высокие зарплаты в Волгоградской области в 2019 году фиксировались в нескольких сферах. Согласно исследованию РИА-Рейтинг, в отрасли аудита, права, архитектуры, научной и технической деятельности средний размер зарплат составил 45 тысяч рублей, столько же – в финансовом секторе и 42 тысячи рублей в химической промышленности. При этом Волгоградская область расположилась всего на 62-ом месте в данном рейтинге в перечне из 85 субъектов. Больше всего зарабатывают на Сахалине нефтяники – в среднем 368 тысяч рублей, в Москве в финансовой отрасли – 171 тысячу рублей. В Санкт-Петербурге «рулят» специалисты IT-технологий – 145 тысяч рублей.
Аутсайдерами рейтинга стали Псковская область, Калмыкия и Мордовия. В этих дотационных регионах сферой самых высоких заработков стала госслужба. Здесь госслужащие получают от 31 до 35 тысячи рублей.
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