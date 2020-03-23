Расследования

В СУ СКР раскрыли подробности убийства полицейского на посту УБЭП в Волгограде

Расследования 23.03.2020 16:37
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23.03.2020 16:37




Возбуждено уголовное дело по факту убийства старшего сержанта полиции в Волгограде, преступник задержан. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
По данным следствия, сегодня днем при попытке проникновения на охраняемую территорию Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России сотрудниками отдельной комендантской роты по охране объектов был задержан неизвестный. Во время проверки его документов на контрольно-пропускном пункте административного здания мужчина достал нож и нанес им удар по телу старшего сержанта полиции. От полученного ранения пострадавший скончался.
Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ).
В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа из числа следователей и следователей-криминалистов областного управления Следственного комитета, а также оперативных сотрудников Главка МВД. Нападавший задержан. Предпринимаются меры к установлению его личности и мотива совершения преступления.

Фото и видео ИА "Высота 102"



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