Экономика

ВТБ планирует предоставить пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы

Экономика 23.03.2020 11:32 Новости компаний
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23.03.2020 11:32 Новости компаний


ВТБ готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. 
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса розничных заёмщиков, он начнёт действовать после принятия соответствующих решений.
Среди таких мер - отсрочка платежа по кредитным продуктам (как основной долг, так и проценты) клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев. Это собственная инициатива банка в дополнение к программам, действующим в рамках законодательства РФ (таким, например, как ипотечные каникулы). Детали и сроки запуска инициативы будут объявлены банком до конца марта.
В банке Напоминают, что, помимо этого, клиенты ВТБ могут воспользоваться оформленными страховыми программами. В ряде случаев они дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.При возникновении непредвиденной ситуации клиентам необходимо связаться с банком.
"Мы следим за развитием ситуации и готовы предпринимать все необходимые меры для индивидуальной поддержки клиентов", - сообщили в ВТБ.

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