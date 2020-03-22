Происшествия 22.03.2020 22:45
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22.03.2020 22:45
Опознаны погибшие в ДТП, произошедшем сегодня утром в Жердевском районе Тамбовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, авария унесла жизни мужчины и женщины. Погибли жительница Волжского Ротова Наталья Валерьевна, 1974 года рождения и Подшибякин Андрей Михайлович, 1977 года рождения.
Напомним, трагедия произошла сегодня 22 марта в 6.59 утра в Жердевском районе Тамбовской области. На 566-м километре трассы Р-22 Москва-Волгоград произошло ДТП с участием двух пассажирских междугородних автобусов. 2 человека погибли, Пострадали 18 человек – все являются жителями Волгоградской области.
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