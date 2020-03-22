Происшествия

«Все пострадавшие – из Волгоградской области»: врачи рассказали о состоянии пассажиров перевернувшегося автобуса

Происшествия 22.03.2020 15:48
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22.03.2020 15:48


18 пострадавших в ДТП с пассажирскими  автобусами  госпитализированы в Уваровскую ЦРБ. Такую информацию сообщили власти Тамбовской области. Ранее сообщалось о 17 пострадавших, напоминает ИА «Высота 102». В управлении здравоохранения Тамбовской области уточнили состояние госпитализированных. 
"На место происшествия незамедлительно выехали три бригады скорой медицинской помощи Жердевской ЦРБ. В связи с большим количеством пострадавших также были оперативно задействованы медицинские бригады из Ржаскинской, Токаревской и Уваровской ЦРБ. Помощь тамбовским коллегам оказали медики из Терновского района Воронежской области. С учетом характера травм пострадавших госпитализировали в травмцентр второго уровня Уваровской ЦРБ. Всего в лечебное учреждение доставлено 18 человек, из них трое – в тяжелом состоянии. Они сейчас находятся в реанимации. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе психологическая. Задействована бригада травмцентра первого уровня больницы имени Архиепископа Луки Тамбова. Детей среди пострадавших нет. Три человека после осмотра медиками на месте от госпитализации отказались», - сообщили в ведомстве.
В Уваровской ЦРБ находится первый заместитель начальника управления здравоохранения Тамбовской области Ольга Виницкая. Она отметила, что все пострадавшие – жители Волгоградской области. Информация о них передана в Центр медицины катастроф Волгограда, откуда также направлена бригада скорой помощи.
Напомним, страшное ДТП произошло сегодня. Два автобуса "Москва-Волгоград" и "Москва-Саратов" ехали в попутном направлении и едва не столкнулись. Один из автобусов вылетел на обочину и перевернулся в кювет. По предварительным данным, два человека погибли. 

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